Из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировало 1 700 солдат, таким образом, бригада выбилась в лидеры по числу дезертиров. Об этом сообщил взятый в плен командир разведывательного взвода бригады Вадим Вейкай. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны Российской Федерации.

«С момента создания рекордное количество СЗЧ, самовольно оставивших часть, это 1 700 солдат», - рассказал пленный.

Вейкай пояснил, что бригада очень распиарена. Ее личный состав готовили 55 дней во Франции, где проводили учения. Учения называли отличными, однако в реальности военнослужащие не смогли применить свои навыки. По словам Вадима, 2 400 человек бросили в бой, не обеспечив необходимой техникой в нужном объеме, выдав одно стрелковое оружие.

«Выехали на позиции, в частности в Донецк, они на листочке были готовы. А в реальности у них не было много техники», - поделился пленный.

Ранее другой пленный рассказал, как, вернувшись на родину после подготовки в Польше, узнал, что его 155-я бригада разбита в боях и больше не существует.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.