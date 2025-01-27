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Десантники ВС РФ показали, как освобождали Николаево-Дарьино под Курском

ВС РФ улучшили положение по переднему краю в приграничных районах Курской области и, форсировав реку Снагость, освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.
2025-01-27 19:14:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны показало кадры освобождения Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт взяли штурмом уссурийские десантники при поддержке артиллерии и ударных беспилотников.

В приграничных районах Курской области подразделения Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения при поддержке огня артиллерии и ударов беспилотников продолжили улучшение положения по переднему краю и, форсировав реку Снагость, завладели населенным пунктом.

Десантники сначала вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника в Николаево-Дарьино. Разведку военнослужащие осуществляли с воздуха. Также бойцы определили наиболее подходящие для штурма подступы к населенному пункту.

После этого огневые позиции ВСУ подавила российская артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы. Также были уничтожены пункты управления противника. Расчеты БпЛА, ударами аппаратов, управляемыми по оптоволоконным проводам вывели из строя и уничтожили артиллерию, танки и бронированную технику, прикрывавшие обороняющиеся подразделения ВСУ.

Уссурийские десантники пошли на штурм малыми группами после того, как противник был деморализован точными ударами по пунктам управления.

Штурмовиков с воздуха сопровождали операторы БПЛА. Они предупреждали о вновь вскрытых огневых точках ВСУ и минировании путей выдвижения. Помимо этого российские дроны уничтожали вскрытые вновь огневые точки противника.

В дальнейшем, штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Ранее Министерство обороны сообщило об освобождении Николаево-Дарьино в Курской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск благодаря действиям подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #освобождение #десантники #уссурийские десантники
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