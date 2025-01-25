Штурмовики провели учения по форсированию Днепра в Херсонской области

Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Днепр» провели учения в Херсонской области. Они отработали действия по пересечению водной преграды и порядок высадки на берег, занятый противником.

Днепр пересекали группами по несколько человек, для чего использовали быстроходные моторные лодки. Ситуацию максимально приблизили к боевой. Вокруг рвались снаряды, звучала стрельба.

«Главное зайти на лодку в боевом порядке. Сделать переброску на тот берег Днепра, взять укрепрайон противника, окопаться, принять бой и ждать основные силы», - рассказал старший стрелок с позывным Тула.

Высадившись на берег, прикрывая друг друга, штурмовки в стрелковом бою уничтожили условного противника, после чего заняли его бывшие позиции.

«В дальнейшем моим военнослужащим это поможет в правильности форсирования и высадки на необорудованное побережье реки. В составе экипажей лодок работают саперы и операторы ПТУР, гранатометчики, пулеметчики и стрелки», - добавил командир роты с позывным Клим.

Также командиры отделений, руководящие учениями, отрабатывают навыки управления подразделением в бою. Особое внимание уделяется слаженности и взаимодействию между военнослужащими.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.