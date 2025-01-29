FPV-дроны уничтожили бронемашину ВСУ на Курском направлении

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дронами центра «Рубикон» боевой бронированной машины на Курском направлении.

На записи показано от первого лица, как беспилотники летят на вражеские машины, которые движутся по дорогам. Операторы контролируют полет дронов, основываясь на получаемой в режиме реального времени картинке и ведя аппараты прямо на цели. В моменты ударов запись обрывается.

В описании сказано, что разведка группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявила технику ВСУ. Данные передали ударным средствам.

«Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетами FPV-дронов центра "Рубикон" автомобильная техника ВСУ была уничтожена», - говорится в сообщении.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.