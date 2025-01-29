«Суперкам» новороссийских десантников сорвал украинскую ротацию

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской боевой машины пехоты с экипажем и десантом внутри. Этим удалось сорвать ротацию неприятеля на Ореховском направлении в Запорожской области. Заслуга принадлежала оператору беспилотника «Суперкам».

При помощи БПЛА Supercam S350 военнослужащим удалось обнаружить передвижение БМП ВСУ. Бронетехника двигалась из тылового района на передовую для ротации личного состава.

Расчет немедленно передал координаты на командный пункт. Вскоре загрохотала ствольная артиллерия новороссийских десантников. БМП была уничтожена - убедиться в этом помог тот же расчет беспилотника «Суперкам».

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что расчеты беспилотников «Суперкам» действуют в любое время суток - как днем, так и ночью.

Ранее сообщалось, что оператор «Суперкама» выследил украинский расчет беспилотных летательных аппаратов в Серебрянском лесничестве. Обнаружив неприятеля, дроноводы передали данные артиллеристам, которые уничтожили противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.