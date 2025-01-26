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Мотострелки рассказали, как освобождали Кругленькое в Курской области

Боевики оборудовали укрепленные позиции в частных жилых домах.
2025-01-26 07:56:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать украинских боевиков в курском приграничье. Недавно они выбили боевиков из деревни Кругленькое в Суджанском районе.

Кроме того, российские бойцы уничтожили вражеские укрепленные позиции, расположенные рядом с населенным пунктом. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что после себя противник оставил множество разрушенных домов. В них боевики обустраивали огневые точки.

«Они (националисты. - Прим. ред.) берут дом или постройку, внутри нее вкапываются, то есть еще ниже, и ведут огонь, грубо говоря, из-под фундамента», - рассказывает заместитель командира батальона.

Наши бойцы отмечают, что зайти в деревню было достаточно сложно. Штурм сопровождался плотным стрелковым боем. С обеих сторон работали расчеты FPV-дронов и артиллерии.

«Мы их взяли духом и характером. Бои были серьезные, накаты были», - отмечает командир взвода.

Напомним, 17 января МО РФ сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. Нашим войскам удалось вернуть Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #освобождение #Курская область #МО РФ #Деревня #кругленькое
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