Военнослужащие одного из мотострелковых полков группировки войск «Север» при поддержке артиллерии и авиации продолжают уничтожать украинских боевиков в курском приграничье. Недавно они выбили боевиков из деревни Кругленькое в Суджанском районе.

Кроме того, российские бойцы уничтожили вражеские укрепленные позиции, расположенные рядом с населенным пунктом. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что после себя противник оставил множество разрушенных домов. В них боевики обустраивали огневые точки.

«Они (националисты. - Прим. ред.) берут дом или постройку, внутри нее вкапываются, то есть еще ниже, и ведут огонь, грубо говоря, из-под фундамента», - рассказывает заместитель командира батальона.

Наши бойцы отмечают, что зайти в деревню было достаточно сложно. Штурм сопровождался плотным стрелковым боем. С обеих сторон работали расчеты FPV-дронов и артиллерии.

«Мы их взяли духом и характером. Бои были серьезные, накаты были», - отмечает командир взвода.

Напомним, 17 января МО РФ сообщило об освобождении четырех населенных пунктов в Курской области. Нашим войскам удалось вернуть Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.