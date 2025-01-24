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ВС РФ водрузили российский флаг в Великой Новоселке

Штурмовые подразделения группировки «Восток» рассекли населенный пункт на две части, блокировали украинских боевиков и приступили к их уничтожению.
2025-01-24 17:57:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в Великой Новоселке на территории Донецкой Народной Республики и продолжают взламывать оборону ВСУ. Кадры с действиями наших бойцов публикует Министерство обороны РФ.

Наши бойцы установили триколор на крыше одного из занятых зданий в центре населенного пункта. В описании к видео сказано, что штурмовики рассекли Великую Новоселку на две части, блокировали противника и приступают к его уничтожению.

Военнослужащие группировки зачищают здания, подвалы и опорные пункты ВСУ. Действия штурмовиков активно поддерживают артиллеристы и операторы беспилотников. Они поражают огневые точки и боевиков ВСУ.

Великая Новоселка - последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #восток #МО РФ #Великая Новоселка
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