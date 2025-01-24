ВС РФ водрузили российский флаг в Великой Новоселке

Военнослужащие группировки войск «Восток» водрузили российский флаг в Великой Новоселке на территории Донецкой Народной Республики и продолжают взламывать оборону ВСУ. Кадры с действиями наших бойцов публикует Министерство обороны РФ.

Наши бойцы установили триколор на крыше одного из занятых зданий в центре населенного пункта. В описании к видео сказано, что штурмовики рассекли Великую Новоселку на две части, блокировали противника и приступают к его уничтожению.

Военнослужащие группировки зачищают здания, подвалы и опорные пункты ВСУ. Действия штурмовиков активно поддерживают артиллеристы и операторы беспилотников. Они поражают огневые точки и боевиков ВСУ.

Великая Новоселка - последний на Южно-Донецком направлении крупный, хорошо подготовленный рубеж обороны и логистический узел ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.