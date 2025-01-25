Сквозь непогоду и часовые пояса: в России отмечается День штурмана ВМФ

Сегодня, 25 января, в России отмечается День штурмана ВМФ РФ. Эта дата выбрана неслучайно, именно в этот день в 1701 году Петр Великий издал указ о создании «Школы математических и навигацких наук». Навигация - одна из основных дисциплин в военно-морских вузах.

Выбрать верный курс будущим штурманам - курсантам университета имени Адмирала С. О. Макарова во Владивостоке во время практики помогают опытные моряки. Они провели мастер-класс на знаменитом корвете «Громкий». Судно, преодолевая непогоду, часовые пояса и разные континенты, ранее вернулось из дальнего похода в 12 тысяч морских миль - для корабля этого класса расстояние очень серьезное.

Пять лет обучения позади и уже через несколько месяцев курсант военно-морского университета имени Макарова Иван Колесников станет одним из главных членов экипажа - штурманом.

«Выполняли задачи, вели учебную прокладку в реале. Место искали, бегали по бортом - изучали пеленга, дистанции», - рассказал про ход учений курсант ТОВМУ Иван Колесников.

Штурман «Громкого» Иван Рехтюх встречает и делится секретами своего мастерства с будущим поколением мореплавателей. Профессия требует особой внимательности и аккуратности.

На учебном корабле в Санкт-Петербурге курсанты из военно-морских институтов России демонстрируют свои знания и навыки в своеобразных соревнованиях, где можно смоделировать различные условия на борту. Например, провести корабль через шторм, вывести его в точку стрельбы, пришвартовать к причалу или, задачка для штурмана, определить положение в бескрайний морских простора.

Сейчас у 33 причала во Владивостоке стоит не только корвет «Громкий», но и «Резкий», «Маршал Крылов», ракетный крейсер «Варяг» и другие.

Боевые единицы готовятся к новым морским походам, пополняют запасы топлива и провизии. А штурманы прокладывают маршруты по разным морям и океанам. Именно с их помощью эти стальные гиганты смогут пройти не одну тысячу морских миль и оказаться в другом полушарии в нужное время.

Накануне Дня штурмана на фрегате «Адмирал флота Советского Союза Горшков» под руководством главного штурмана Северного флота капитана 1-го ранга Дениса Ковалева состоялся плановый осмотр штурманской боевой части.