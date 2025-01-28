Два Ту-160 выполнили полет над водами Северного Ледовитого океана

Минобороны России сообщает о том, что экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана.

Российское оборонное ведомство отметило, что продолжительность полета двух стратегических ракетоносцев составила более 11 часов.

В МО РФ добавили, что экипажи дальней авиации ВКС России регулярно летают над нейтральными водами Северной Атлантики, Арктики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

Подчеркнуто, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС Амурского соединения дальней авиации прошли проверку боеготовности. Перед экипажами стояла задача воздушного патрулирования, а также отработка полетных заданий. Действовать пришлось в том числе в сложных метеоусловиях и с учетом возникновения нештатных ситуаций.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.