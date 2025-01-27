ВС РФ сбили три украинских дрона над Крымом

Российские военнослужащие сбили пять украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«C 18:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Уточняется, что три БПЛА сбили над территорией Республики Крым. Еще по одному летательному аппарату уничтожили в Курской и Белгородской областях.
Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, в ночь с 26 на 27 января ВС РФ сбили 32 беспилотника ВСУ.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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