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FPV-дрон уничтожил бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание FPV-дрона точно в салон боевой бронированной машины боевиков ВСУ.
2025-01-28 17:23:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео с уничтожением FPV-дроном боевой бронированной машины ВСУ «Казак» в приграничном районе Курской области.

В ролике демонстрируются кадры, которые оператор видит во время полета. Дрон летит на машину ВСУ, спрятанную между зданиями. В момент столкновения запись обрывается.

В описании к видео сказано, что цель удалось обнаружить благодаря разведке группировки войск «Север».

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #МО РФ #казак
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