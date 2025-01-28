FPV-дрон уничтожил бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области

Министерство обороны России показало видео с уничтожением FPV-дроном боевой бронированной машины ВСУ «Казак» в приграничном районе Курской области.

В ролике демонстрируются кадры, которые оператор видит во время полета. Дрон летит на машину ВСУ, спрятанную между зданиями. В момент столкновения запись обрывается.

В описании к видео сказано, что цель удалось обнаружить благодаря разведке группировки войск «Север».

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.