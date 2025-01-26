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Российская армия освободила Зеленое в ДНР

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». 
2025-01-26 15:27:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. 

Отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр». 

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины. 

Также ВС РФ поразили цеха производства и склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров противника. 

Удар коснулся и мест подготовки, скоплений живой силы ВСУ и их техники в 153-х районах. 

По данным МО РФ, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 68 БПЛА самолетного типа противника. 

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #ДНР #освобождение #МО РФ #зеленое
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