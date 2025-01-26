Российская армия освободила Зеленое в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Зеленое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Отмечается, что населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетики и инфраструктуре военных аэродромов Украины.
Также ВС РФ поразили цеха производства и склады хранения БПЛА и безэкипажных катеров противника.
Удар коснулся и мест подготовки, скоплений живой силы ВСУ и их техники в 153-х районах.
По данным МО РФ, средства противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 68 БПЛА самолетного типа противника.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»