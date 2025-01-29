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Артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в районе Новолюбовки в ЛНР

После получения координат цели военнослужащие успешно уничтожили вражеский миномет огнем ствольной артиллерии.
2025-01-29 11:27:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы уничтожили миномет 2Б11 ВСУ, действовавший в районе Новолюбовки Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны России и показали кадры удара.

Орудие противника обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Координаты передали артиллеристам, которые открыли огонь по цели.

«После получения координат цели миномет ВСУ был успешно уничтожен огнем ствольной артиллерии», - говорится в сообщении.

На кадрах, зафиксированных камерой беспилотника, демонстрируется орудие, которое выявили наши бойцы. Во второй части видео показан удар и его последствия - взрыв и задымление. Далее камера БПЛА приблизилась к месту попадания. На записи видно, как горит вражеский миномет.

Ранее Минобороны показало, как артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили машины, перевозившие украинских боевиков и станцию спутниковой связи Starlink.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ
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