Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны России сообщило о том, что летчики армейской авиации ВКС России на вертолетах Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье.

Отмечено, что экипаж поддерживал российские сухопутные войска. Летчики выполнили пуски ракет по заранее заданным координатам, которые предоставил передовой авиационный наводчик. Он же подтвердил уничтожение намеченных целей - как украинской бронетехники, так и личного состава ВСУ.

Нанеся удар, экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - предотвратить попадание ракет украинских ПЗРК, если противник их применит.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 сожгли замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски авиационных ракет выполнялись парами на малой высоте. А летчики армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожили украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.