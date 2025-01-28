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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Летчики армейской авиации поддержали российские сухопутные войска, выполнив пуски ракет.
2025-01-28 11:57:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о том, что летчики армейской авиации ВКС России на вертолетах Ми-28НМ сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье. 

Отмечено, что экипаж поддерживал российские сухопутные войска. Летчики выполнили пуски ракет по заранее заданным координатам, которые предоставил передовой авиационный наводчик. Он же подтвердил уничтожение намеченных целей - как украинской бронетехники, так и личного состава ВСУ. 

Нанеся удар, экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный маневр на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, задача которых - предотвратить попадание ракет украинских ПЗРК, если противник их применит. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 сожгли замаскированную бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски авиационных ракет выполнялись парами на малой высоте. А летчики армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожили украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #ротация #приграничье
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