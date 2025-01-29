Первый замглавы МО РФ Горнин проверил финобеспечение войск ЮВО

Первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин посетил войска Южного военного округа, сообщает МО РФ. В рамках своего визита первый замглавы российского оборонного ведомства обсудил вопросы, касающиеся взаимодействия органов военного управления и воинских частей по обеспечению личного состава денежным довольствием, пособиями и другими выплатами.

С докладами выступили руководители финансово-экономических подразделений, кадровых органов и командиры воинских частей. Они доложили об организации финансового и банковского обеспечения подразделений, включая те, что участвуют в спецоперации. На совещании с участием Горнина были определены основные направления совершенствования системы финансового обеспечения войск.

Кроме того, в рамках визита Горнина состоялось награждение военнослужащих. Бойцы, проявившие мужество и героизм в зоне спецоперации, получили госнаграды из его рук. Первый замминистра обороны отметил значимость совершаемых военнослужащими подвигов для приближения победы.

Ранее Горнин вручил госнаграды отличившимся участникам спецоперации в госпитале им. А.А. Вишневского. Всего было вручено более 10 госнаград, включая медали Жукова и «За отвагу». Горнин передал поздравления от министра обороны Андрея Белоусова и поблагодарил военнослужащих.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.