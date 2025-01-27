МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
2025-01-27 13:03:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска освободили Николаево-Дарьино, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 190 человек. Помимо живой силы, враг за сутки лишился двух танков, бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов. Удалось пленить трех украинских военнослужащих.

В оборонном ведомстве назвали потери ВСУ с начала боев в граничащем с Украиной регионе. Только в личном составе за этот период времени противник потерял более 55 190 человек. Также ВСУ лишились 321 танка, 238 БМП, 184 БТР, 1 636 боевых бронированных машин, 1 644 автомобилей, 392 артиллерийских орудий, 44 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS, 16 ЗРК, 103 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Николаево-Дарьино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 