Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области

Российские войска освободили Николаево-Дарьино, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 190 человек. Помимо живой силы, враг за сутки лишился двух танков, бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, пяти автомобилей, шести пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов. Удалось пленить трех украинских военнослужащих.

В оборонном ведомстве назвали потери ВСУ с начала боев в граничащем с Украиной регионе. Только в личном составе за этот период времени противник потерял более 55 190 человек. Также ВСУ лишились 321 танка, 238 БМП, 184 БТР, 1 636 боевых бронированных машин, 1 644 автомобилей, 392 артиллерийских орудий, 44 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS, 16 ЗРК, 103 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четырех РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.