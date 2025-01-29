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Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Андрей Белоусов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика.
2025-01-29 15:46:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск. Об этом сообщает МО РФ.

В рамках визита главы оборонного ведомства в пункт управления «Южной» группировки командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил о текущей обстановке и проинформировал о выполнении боевых задач на операционных направлениях. Также министр заслушал доклады представителей штаба группировки по обеспечению войск в зоне спецоперации.

Помимо прочего Белоусову показали различные образцы роботизированных комплексов. Министру показали комплексы для доставки материально-технических средств, а также для нанесения огневого поражения противнику с установленными боевыми модулями.

Глава ведомства увидел, как проходят работы в подразделениях, где ведется модернизация и ремонт беспилотников, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а также вооружения и военной техники. Санчик отметил активное применение бойцами дополнительной защитой от дронов. Она представляет собой тросовую систему защиты башни тяжелой бронетехники.

Кроме того, в рамках визита главы Минобороны в пункт управления группировки состоялось награждение военнослужащих. Бойцы, проявившие отвагу, мужество и героизм, получили государственные награды из рук министра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #МО РФ #Белоусов #южная
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