Разведчики не дали расчету ВСУ закрепиться на Ореховском направлении

Разведчики мотострелкового полка 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в ходе рейда обнаружили и уничтожили расчет ВСУ, замаскировавшийся в одном из районов Запорожской области.

Информацию о перемещении врага разведчики получают и передают регулярно. В составе группы также работают снайперы. В случае необходимости они могут поражать цель на значительном удалении.

«Работа идет у нас штатно. Враг оттягивается. Мы их пытаемся продавить, так же мы собираем разведанные про них. Работают группы снайперов, беспилотники, расчеты FPV, так же давим, работаем», - рассказал снайпер-разведчик с позывным Ливанец.

Кроме того, бойцы регулярно наводят артиллерию на позиции украинских сил и корректируют ведение огоня.

«Буквально две недели назад обнаружили расчет ВСУ в количестве пятнадцати человек. Они окапывались, закрепиться хотели. Мы туда навели артиллерию», - добавил Ливанец.

Ежедневная кропотливая работа разведчиков позволяет эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по важным целям противника, не давая ему возможности осуществить свои планы.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.