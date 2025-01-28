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ВС РФ освободили населенный пункт Двуречная в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий.
2025-01-28 12:06:14
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Двуречная на территории Харьковской области. Его в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

За сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое (Харьковская область), Макеевка (ЛНР), Ямполь, Ивановка, Григоровка (ДНР). 

Неприятель в зоне ответственности группировки войск «Запад» потерял до 330 боевиков и четыре боевые бронированные машины, включая два американских бронетранспортера М113. Еще враг лишился шести автомобилей. 

Также российским войскам удалось уничтожить четыре орудия полевой артиллерии, включая три западных, две станции РЭБ и два склада боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Потребовалось всего два попадания. Одно обездвижило танк, а второе обернулось пожаром - дрон попал точно в открытый люк мехвода. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Двуречная
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