Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Двуречная на территории Харьковской области. Его в результате решительных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

За сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое (Харьковская область), Макеевка (ЛНР), Ямполь, Ивановка, Григоровка (ДНР).

Неприятель в зоне ответственности группировки войск «Запад» потерял до 330 боевиков и четыре боевые бронированные машины, включая два американских бронетранспортера М113. Еще враг лишился шести автомобилей.

Также российским войскам удалось уничтожить четыре орудия полевой артиллерии, включая три западных, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Потребовалось всего два попадания. Одно обездвижило танк, а второе обернулось пожаром - дрон попал точно в открытый люк мехвода.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.