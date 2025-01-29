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Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий.
2025-01-29 12:11:04
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт в результате активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

При этом подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка (ДНР). 

Также отмечено, что в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 520 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, столько же автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Ранее российский артиллерист рассказал, как бил из 122-миллиметрового «Града» по бегущим из Великой Новоселки боевикам. При штурме этого населенного пункта по противнику работали сразу несколько реактивных систем залпового огня. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #освобождение #Новоелизаветовка
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