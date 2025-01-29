Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новоелизаветовка на территории Донецкой Народной Республики.

Российское оборонное ведомство уточнило, что населенный пункт в результате активных действий взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр».

При этом подразделения группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Андреевка, Новопавловка, Удачное, Щербиновка и Тарасовка (ДНР).

Также отмечено, что в зоне ответственности группировки неприятель потерял до 520 боевиков, танк, семь боевых бронированных машин, столько же автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 американского производства.

Ранее российский артиллерист рассказал, как бил из 122-миллиметрового «Града» по бегущим из Великой Новоселки боевикам. При штурме этого населенного пункта по противнику работали сразу несколько реактивных систем залпового огня.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.