Учение ВМФ России и ВМС Индии завершилось в Бенгальском заливе

Сегодня в Бенгальском заливе в районе индийского порта Вишакхапатнам завершилось российско-индийское учение «Индра Нэви-2018» в рамках которого отрабатывалось военно-морское взаимодействие моряков двух стран для защиты судоходства и экономической деятельности на море, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

«В ходе учения моряки Тихоокеанского флота и Восточного флота ВМС Индии на практике совершенствовали навыки совместного тактического маневрирования, пополнения кораблями запасов от танкера на ходу, проведения досмотровой операции подозрительного судна», - заявили в пресс-службе.

Объединенные силы провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, осуществили поиск субмарины и применили против подлодки условного противника реактивные глубинные бомбы, отработали взлеты и посадки палубных вертолетов, их применение по предназначению, а в заключение провели встречный морской бой.

«После завершения активной части были кратко подведены итоги действия сил в море, после чего российские и индийские наблюдатели пересели на свои корабли. В Бенгальском заливе прошла церемония прощания российских и индийских моряков в ходе которой корабли двух стран проследовали параллельными курсами в строях кильватера», - добавили в пресс-службе.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул территориальные воды Индии и продолжил выполнение задач дальнего похода.

Учения «Индра Нэви-2018» проходили в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. К отработке задач на различных этапах «Индры» привлекается более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолеты и вертолеты ВМС Индии, а также вертолет БПК «Адмирал Пантелеев».