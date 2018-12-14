Минобороны РФ в 2018 году заключило соглашения о военном сотрудничестве с 9 государствами Африки и АТР

Двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона заключило Министерство обороны РФ в 2018 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«В 2018 году Минобороны России подписаны двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а за последние три года заключено 27 таких соглашений», - заявил Фомин на брифинге для иностранных атташе об итогах международной деятельности оборонного ведомства в 2018 году.

По его словам, создана международная правовая основа, открывающая возможности взаимодействия Минобороны России с новыми партнерами.