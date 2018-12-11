Глава дальней авиацией ВКС РФ встретился с командованием ВВС Венесуэлы

В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Венесуэлу состоялась встреча командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша с руководящим составом Национальной Боливарианской военной авиации, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«На встрече обсуждались вопросы взаимодействия специалистов летного и инженерно-технического состава двух стран на период пребывания самолетов Воздушно-космических сил в аэропорту Майкетия», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее в международном аэропорту Майкетия выполнили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ.