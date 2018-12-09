Противодиверсионные отряды ЧФ проверили корабли Новороссийской базы на предмет закладок взрывчатки

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсантами Новороссийской военной морской базы ЧФ провели проверку подводной части кораблей на предмет наличия взрывчатки.

Пловцы в ходе учения отработали ориентирование в условиях плохой видимости и погружение на различные глубины.

Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС НВМБ проводится регулярно, независимо от времени года и погодных условий.

В текущем году водолазы отряда ПДСС (подводных диверсионных сил и средств) осуществили более пяти тысяч погружений с общим временем нахождения под водой более 4300 часов.

Ранее еженедельник «Звезда» рассказывал о вооружении и снаряжении боевых пловцов ВМФ России.