Противодиверсионные отряды ЧФ проверили корабли Новороссийской базы на предмет закладок взрывчатки
Подводные боевые пловцы также отработали ориентирование в условиях плохой видимости и провели погружения на различные глубины.
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсантами Новороссийской военной морской базы ЧФ провели проверку подводной части кораблей на предмет наличия взрывчатки.
Пловцы в ходе учения отработали ориентирование в условиях плохой видимости и погружение на различные глубины.
Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС НВМБ проводится регулярно, независимо от времени года и погодных условий.
В текущем году водолазы отряда ПДСС (подводных диверсионных сил и средств) осуществили более пяти тысяч погружений с общим временем нахождения под водой более 4300 часов.
Ранее еженедельник «Звезда» рассказывал о вооружении и снаряжении боевых пловцов ВМФ России.