Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова»

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев рассказал, как идет ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов». Главком отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком.

Королев подчеркнул, что модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова», как и ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», будут произведены в срок, о чем свидетельствует график. Авария плавучего дока в Мурманске, затронувшая авианесущий крейсер, не помешает закончить работы вовремя.

Адмирал также рассказал, какие пополнения ждут Военно-морской флот России в следующем году. В состав ВМФ поступят около тридцати кораблей и судов обеспечения. Ожидаются, что после прохождения испытаний флот пополнят, в числе прочих, новейшие корабли океанского класса и атомные подводные лодки.

Ранее стало известно, в какую сумму обойдется восстановление тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который получил повреждения при аварии плавучего дока в Мурманске. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, речь идет о 70 миллионах рублей. При этом Рахманов подчеркнул, что данная сумма составляет доли процента от стоимости планового ремонта, а сама чрезвычайная ситуация никак не повлияет на сроки сдачи.