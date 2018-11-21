Картаполов рассказал о проектах РВИО в 2019 году

Новые проекты в области патриотического воспитания молодежи обсуждали сегодня на заседании попечительского совета Российского военно-исторического общества. Встреча состоялась в центре Москвы, в Манеже. Там в одном из павильонов открылась выставка, посвященная столетию окончания Первой мировой войны.

К ее созданию военно-историческое общество имеет самое непосредственное отношение. Для одной из старейших российских общественных организаций последние полтора года прошли под знаком сразу нескольких крупных дат. Это в том числе 75-летие победы Советских войск в Сталинградской битве и окончание Курского сражения. Заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, принимавший участие в заседании, отметил несколько проектов РВИО, которые предстоит реализовать уже в следующем году.

«Это и создание монумента советскому солдату в районе Ржева, подобного которому еще ничего не было в мировой практике. Это и создание фильма о Зое Космодемьянской, и открытие в Москве на Никитской улице музея военной формы одежды. Кроме того, мы обсудили еще ряд вопросов, как нам более плотно и целенаправленно работать по военно-патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения. Чтобы они знали нашу историю и таким образом была бы уверенность в завтрашнем дне», - рассказал «Звезде» Картаполов.

Научно-просветительская деятельность военно-исторического общества расширяется с каждым годом. Увидело свет третье издание нового учебника по военной истории, рекомендованного для изучения в школе, выпущены десятки тематических фильмов, установлены сотни памятников.