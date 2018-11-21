Российские саперы в Лаосе разминировали более 21 гектара территории

Российские военные за время своего пребывания в Лаосе провели гуманитарное разминирование более 21 гектара территориии Лаоса из запланированных 100. Все взрывоопасные предметы, найденные российскими саперами, относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-26, BLU-63, BLU-3B. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные отмечают, что наши специалисты осуществляют поиск и обезвреживают неразорвавшиеся авиабомбы и мины, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра.

Кроме того, российские специалисты осуществляют обучение лаосских военнослужащих в созданном в Лаосе филиале Международного противоминного Центра. Первый набор лаосских инженеров уже приступил к обучению с первого ноября.

Также накануне саперов российского Центра посетил глава Минобороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат. Он который поблагодарил наших специалистов за помощь в разминировании страны.

«Я считаю, что ваш приезд и выполнение задач в Лаосе по гуманитарному разминированию является важным знаком и вкладом в развитие сотрудничества между нашими странами, особенно в военной области и будет укреплять наши отношения, которые были при СССР и развиваются сейчас»,– подчеркнул глава оборонного ведомства Лаоса.

Напомним, что отряд из 36 военнослужащих Международного противоминного центра ВС РФ с середины октября проводит в этой южноазиатской стране гуманитарное разминирование.