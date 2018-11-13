Монумент Славы в честь 100-летия войск РХБ защиты появился в Самарской области

В Самарской области, в Безенчукском районе, состоялась торжественная церемония открытия монумента, на котором увековечили имена 33 Героев Советского Союза и пяти Героев Российской Федерации, проявивших героизм и мужество при обеспечении радиационной, химической и биологической защиты.

Право на открытие монумента было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Ольге Овчинниковой и ветерану войск РХБ защиты Анатолию Симбирцеву.

Всего в торжественном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих отдельного полка РХБ защиты, представители 2-й общевойсковой армии и правительства региона, а также общественные деятели и местные жители.

Сам монумент представляет собой постамент с установленным на нем бронеавтомобилем БРДМ-2РХБ, на протяжении многих лет служившим главным средством РХБ разведки. Мемориальная доска располагается на лицевой части памятника, а постамент облицован мрамором и декоративным кирпичом.