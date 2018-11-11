Стало известно, где пройдет конкурс военных химиков в рамках АрМИ-2019

Конкурс войск Радиационно- химической и биологической защиты (РХБЗ) «Безопасная среда» в рамках Армейских международных игр в следующем году пройдет в Китае. Об этом сообщил начальник войск генерал-майор Игорь Кириллов.

В этом году соревнования проходили в учебном центре «Песочное» города Костромы Ярославской области. Уверенную победу в них одержала команда российских военных специалистов.

В ходе конкурса военнослужащие каждой команды в составе двух экипажей машин РХМ-4 в противогазах и защитных костюмах на время преодолевали десятки препятствий на многокилометровом маршруте, выполняли задачи по обнаружению «радиоактивных источников», «зараженных предметов» и специальной обработке бронетехники. Трассу завершал натянутый трос, элементы разрушенных зданий, веревочная сетка, бревно, горящий ход сообщения, качающиеся балки 500-метровой огненно-штурмовой полосы, которую химики-разведчики проходили уже покинув боевую машину. Также военнослужащие состязались в огневой подготовке.