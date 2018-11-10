Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ отработали посадку в горах Кавказа

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор» авиачастей ВВС и ПВО Южного военного округа уничтожили условного противника на высокогорном полигоне в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба округа.



Перед нанесением авиаудара вертолет-разведчик выполнил определил координаты целей, после чего экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и ударных Ка-52 провели зачистку местности. Летчики применили ракетное и пушечное вооружение, поразив цели, обозначающие живую силу и легкобронированную технику условного противника.



Кроме того, экипажи вертолетов отработали посадку в условиях высокогорья, при этом самостоятельно выбрав площадку для нее.