Иркутские юнармейцы прибыли в один из городов-героев России

Иркутские юнармейцы прибыли в Москву в Музей Победы на Поклонной горе, где у них прошла торжественная линейка. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В этой программе участвуют около 500 школьников из разных районов Иркутской области. Гостей музея поприветствовала начальник аппарата Главного штаба ВВПОД «Юнармия» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Иркутская делегация передала на вечное хранение в музей подборку писем, которые написали школьники своим сверстникам - героям Великой Отечественной войны. Также были награждены победители конкурса рисунков «Дети на войне».

Экспедиция «Дороги Победы - от Иркутска до Москвы, до Бреста» организована правительствами Белоруссии и Иркутской области. Детский агитпоезд проедет по маршруту Иркутск - Москва - Минск - Брест - Иркутск.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Его главная цель - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.