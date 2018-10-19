Фрегат «Адмирал Григорович» отразил «удар» береговых комплексов «Бал» и «Бастион»

На учениях в Черном море фрегат «Адмирал Григорович» отразил удар береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В раках учений береговые комплексы должны были обнаружить противника и совершить по нему условный пуск ракет, а расчеты ПВО корабля уничтожить их. После этого экипаж корабля должен был нанести ответный удар по береговым комплексам.

Ракеты комплексов «Бастион» были уничтожены средствами ПВО фрегата, а ракеты, выпущенные с корабля - комплексом «Панцирь», прикрывающего позиции противокорабельных ракетных комплексов. В сообщении пресс-службы флота отмечено, что пуски ракет были электронными.

«Анализ проведенного учения показал способность вести эффективную оборону как кораблями, так и береговыми комплексами флота в условиях применения противником современных видов вооружения», - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

«Бал» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой Х-35, принят на вооружение ВС РФ в 2008 году. Дальность поражения: 120 километров с ракетой Х-35 и с ракетой Х-35У 260 километров .

«Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт»/«Оникс». Способен защищать побережье протяженностью более 600 километров от десантных операций противника. Способен наносить удары в том числе по наземным целям, что было продемонстрировано 15 ноября 2916 года, когда комплексы поразили объекты террористов в Сирии.