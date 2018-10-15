Российские десантники в Египте: кадры подготовки к учениям «Защитники дружбы»
В песках Египта ведение боевых действий в условиях пустыни осваивает подразделение гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Ставропольцы прибыли на север африканского континента для участия в совместных с египетской армией учениях.
По легенде учений, группа спецназа ВДВ сталкивается с противником на открытой местности. На полигоне проходит отработка практических действий и стрельбы.
Российские десантники вместе с египетскими коллегами под палящим солнцем пустыни отрабатывают стрельбу в постоянно меняющихся условиях.
Учения пройдут в Египте с 24 по 26 октября. В рамках маневров российские военнослужащие впервые отработают беспарашютный способ десантирования с вертолетв Ми-17, состоящих на вооружении ВВС Египта. Кроме того, десантирование будет проходить с различных высот с применением парашютов «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10.
В минувшее воскресенье десантники прибыли в Египет, преодолев более 3 тысяч км на четырех самолета Ил-76 МД.