Российские десантники в Египте: кадры подготовки к учениям «Защитники дружбы»

По легенде учений, группа спецназа ВДВ сталкивается с противником на открытой местности. На полигоне проходит отработка практических действий и стрельбы.

Российские десантники вместе с египетскими коллегами под палящим солнцем пустыни отрабатывают стрельбу в постоянно меняющихся условиях.

Учения пройдут в Египте с 24 по 26 октября. В рамках маневров российские военнослужащие впервые отработают беспарашютный способ десантирования с вертолетв Ми-17, состоящих на вооружении ВВС Египта. Кроме того, десантирование будет проходить с различных высот с применением парашютов «Арбалет-1», «Арбалет-2» и Д-10.

В минувшее воскресенье десантники прибыли в Египет, преодолев более 3 тысяч км на четырех самолета Ил-76 МД.