Бойцы ЦВО «отразили» атаку «джихад-мобилей» в рамках итоговой проверки

Итоговая контрольная проверка за 2018 год проходит на полигонах Центрального военного округа.

В рамках учений спецназовцы выдвинулись в назначенный район на бронеавтомобилях «Тигр» и «Тайфун». После стакилометрового марш-броска бойцы отработали борьбу с диверсантами.

Во время итоговой проверки военнослужащие продемонстрировали навыки, который освоили за год, включая засады, налеты, захват пленных, отражение атак «джихад-мобилей», тактическую и огневую подготовку.

По результатам проверки будут вручены награды, а также присвоены новые звания. Учения проходят сразу в 40 воинских частях.