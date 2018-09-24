Самолеты ВКС РФ применили ракеты «воздух-воздух» против авиации «противника» в Крыму

Экипажи истребителей Су-30 ВКС РФ Южного военного округа нанесли ракетный удар по авиации «противника» в небе над полигоном «Опук» в Крыму. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ракетный удар по световым авиабомбам САБ-100-55 и САБ-100-75, имитирующим авиацию условного противника, звено оперативно-тактической авиации ЮВО выполнило, применив управляемые ракеты класса «воздух-воздух». Всего в маневрах было задействовано 12 истребителей Су-30.

Ранее по приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО были подняты по сигналу «тревога».

В совместном учении принимают участие более тысячи военнослужащих объединения и задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.