Хорватские СМИ назвали российскую армию одной из лучших в мире

Учения «Восток-2018», которые Россия проводила на территории Сибири и Дальнего Востока, показали, что российская армия не имеет ничего общего с Вооруженными силами, доставшимися стране в наследство от Советского Союза.

В 1990-х годах, после развала СССР, российским военнослужащим нечего было есть, они были лишены даже горячей воды в душе, приходила в упадок техника, армия новой России оказалась неспособной обуздать сепаратистское движение в Чечне, с трудом справляясь с военными конфликтами, считают журналисты издания Večernji List.

Теперь все это в прошлом и Россия вновь превратилась в «мировую державу», а Вооруженные силы РФ стали одними из сильнейших в мире.

Издание отсылает к периоду Великой Отечественной войны, когда Красная армия не считалась с жизнями своих солдат и ценой больших потерь одержала победу над нацистами. Современная военная доктрина в сравнению с прошлым сильно изменилась, сейчас в ВС РФ ценится каждая человеческая жизнь.

Современная российская армия является одной из самых многочисленных, а по количеству танков она абсолютный мировой лидер. В частности, создан лучший в мире танк Т-14 «Армата», разрабатывается и целое новое семейство самолетов «Сухой», очень далеко Россия продвинулась в технологии контроля воздушного пространства. Издание выделяет зенитно-ракетная система С-400, которая не подпускает к себе противника в радиусе 400 километров, и с ней не может соперничать даже американский ЗРК Patriot.