Юнармейцы почтили память командира экскадрильи «Нормандия»

Орловские юнармейцы почтили память командира эскадрильи «Нормандия» Жан-Луи Тюляна в 75-ю годовщину его гибели. Школьники возложили цветы к мемориалу французскому летчику в деревне Каменке (Мценский район), где в 1943 году упал его самолет.

Ученики орловских школ активно интересуются историей французского соединения. В центре детского технического творчества, туризма и экскурсий, где занимаются ребята, работает музей боевой славы 303-й истребительной авиационной дивизии и авиаполка «Нормандия - Неман».

Центр детского технического творчества, туризма и экскурсий принял активное участие в создании выставки «"Нормандия - Неман" - 75», которая была открыта в московском Музее Победы 24 ноября 2017 года. Пять экспонатов из орловского центра можно увидеть на выставке, которая работает в Музее Победы до 31 июля 2018 года. Среди них - бюст командира эскадрильи Жан-Луи Тюляна (скульптор И. А. Семеновский, уроженец Малоархангельского района Орловской области) и стойка шасси самолета, на котором он летал во время Великой Отечественной войны.

Также на экспозиции в Музее Победы посетители могут увидеть награды, личные вещи, военную форму и документы участников полка, бюсты командиров и множество фотографий, запечатлевших историю «Нормандии - Немана».