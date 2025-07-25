Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Новоэкономическое

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко с успешным освобождением населенного пункта Новоэкономическое на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает МО РФ.

«С первых дней специальной военной операции военнослужащие соединения самоотверженно освобождают Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения», - отметил он в тексте поздравительной телеграммы.

Также Белоусов отметил исключительную стойкость бойцов бригады, их профессионализм и преданность долгу. Министр добавил, что на них можно положиться в самых сложных условиях. Он поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге.

Помимо этого, Андрей Белоусов сообщил, что воины-гвардейцы уверенно идут вперед на Октябрьском направлении, улучшая положение российских войск.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры боев за Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. В МО РФ отметили, что с освобождением этого населенного пункта наши войска взяли под контроль пути снабжения гарнизона ВСУ и создали условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.