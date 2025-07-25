Главком ВМФ призвал помнить о том, как служил Отечеству адмирал Ушаков

Две значимые святыни доставили сегодня в Кронштадт - икону Андрея Первозванного и мощи адмирала Федора Ушакова. Моряки и командование Военно-морского флота России встретили их в Никольском морском соборе. Там же прошел торжественный молебен, в нем принял участие главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

«Каждый из нас, стоя здесь в эти минуты, задумался, наверное, о самом главном - о своем предназначении. Служить своему Отечеству. Так думал и праведный воин Федор Ушаков», - подчеркнул он.

Моисеев добавил, что с такими же мыслями служили предки всех собравшихся в храме военнослужащих флота - во все сложные времена. Также в особенно торжественной обстановке под сводами храма отметили героизм участников спецоперации. Им вручили памятные знаки.

Ранее Александр Моисеев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» должен прослужить 30-40 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.