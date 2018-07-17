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Корабельное авиакрыло генерал-майора Апакидзе

Виктор Сирык
10:33 17.07.2018
Семнадцатого июля морская авиация ВМФ России отмечает день своего рождения.
Корабельное авиакрыло генерал-майора Апакидзе
Фото: МО РФ

Несмотря на то что гидроавиация в нашей стране появилась в 1911 году, а первый отечественный гидроплан был спущен на воду спустя год после этого, за дату основания морской авиации в России взят совершенно другой день - 17 июля 1916 года. Именно тогда в ходе Первой мировой войны четверка наших летающих лодок М-9 в ходе напряженного воздушного боя над Балтийским морем одержала победу над немецкими самолетами. Русским летчикам удалось сбить два вражеских аэроплана; два оставшихся повернули назад. Наши самолеты вернулись на базу в полном составе. Это стало первым серьезным успехом над морем на гидропланах российского производства.

Потом таких успехов было множество. Достаточно упомянуть, что первыми героями Советского Союза стали именно морские летчики, спасшие экипаж парохода «Челюскин». И именно авиаторы Краснознаменного Балтийского флота спустя всего полтора месяца после начала Великой Отечественной войны нанесли бомбовый удар по столице Германии. Всего же за время войны звания Героя Советского Союза были удостоены 260 морских летчиков, пятеро из которых - дважды. Читать далее...

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