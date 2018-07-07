На полигоне под Челябинском прошла тренировка разведчиков

На полигоне под Челябинском прошли учения разведчиков: группе захвата предстояло освободить захваченный «террористами» поселок Пашино.

Сначала двое разведчиков, преодолев вплавь реку, установили расположение огневых точек условного противника. Разведчики обнаружили позицию «снайпера» и устранили его. После этого на территорию базы «боевиков» ворвались три БТР: разведрота «разрезала» позиции «террористов» на три части и планомерно уничтожила их.

Исход боя: один «диверсант» захвачен, остальные уничтожены.

«Стараемся проводить все учения в обстановке, максимально приближенной к боевой, чтобы потом солдаты не растерялись в стрессовой ситуации», - говорит командир роты Иван Томилин.

Аналогичные занятия проведены в разных воинских частях - в общей сложности в них приняли участие более тысячи военнослужащих.