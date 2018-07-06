Истребители РФ четыре раза поднимались на перехват разведчиков у российских границ

Всего воздушную разведку за прошедшую неделю вели десять иностранных летательных аппаратов.

«Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем подчеркнуто, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.