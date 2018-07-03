Около трех десятков населенных пунктов в Сирии перешли на сторону правительства

Жители населенных пунктов в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа тепло встречают офицеров ЦПВС и российской военной полиции, следующих для встречи и проведения переговоров о замирении с лидерами местных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства говорится, что в перешедших на сторону сирийского правительства населенных пунктах возобновляется работа государственных органов власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи.

В нем также отмечено, что особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористическим группировкам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.