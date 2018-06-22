Роботы смогут заменить людей при работе на зараженной местности - начальник войск РХБЗ
ТРК «Звезда» публикует интервью с начальником войск РХБЗ генерал-майором Игорем Кирилловым, в котором он рассказывает о новейшей технике, поступающей в войска, и о том, какое значения для вооруженных сил имеют Армейские международные игры.
По словам Кириллова, войска РХБЗ в ближайшее время получат машины РХБ-разведки, специализированного робота.
Последний будет использоваться там, где есть опасность для личного состава. Робот сможет собирать пробы и визуально оценивать ситуацию.
Кириллов также отметил, что изделие сможет дистанционно управляться по радиоканалу до трех километров и по проводному каналу до 500.
Помимо этого, начальник войск РХБЗ рассказал о международном этапе конкурса «Безопасный маршрут», который пройдет в рамках Армейских международных игр.