Роботы смогут заменить людей при работе на зараженной местности - начальник войск РХБЗ

По словам Кириллова, войска РХБЗ в ближайшее время получат машины РХБ-разведки, специализированного робота.

Последний будет использоваться там, где есть опасность для личного состава. Робот сможет собирать пробы и визуально оценивать ситуацию.

Кириллов также отметил, что изделие сможет дистанционно управляться по радиоканалу до трех километров и по проводному каналу до 500.

Помимо этого, начальник войск РХБЗ рассказал о международном этапе конкурса «Безопасный маршрут», который пройдет в рамках Армейских международных игр.