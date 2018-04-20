Экзамен для водителей ПГРК «Ярс»: кадры из школы техников РВСН

В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения прошли выпускные экзамены младших военных специалистов.

Выпускные экзамены включили в себя сдачу теоретического экзамена и контрольных упражнений на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий.

Главными критериями в ходе проведения экзаменов были скорость и точность. По итогам выпускных экзаменов в воинские части и соединения РВСН сразу после получения аттестатов будет направлено более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и освоивших специальности механика-водителя автомобиля МАЗ-543, водителя автомобиля категорий Д и Е для продолжения выполнения должностных обязанностей на агрегатах обеспечения ракетных комплексов.

Школа готовит механиков-водителей многоосных шасси для подвижных грунтовых комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».