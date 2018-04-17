Герой России прокомментировал операцию российских подлодок против британской субмарины

Планы, стоявшие в Сирии перед британской субмариной, были сорваны, значит, российские подлодки достигли своих целей, заявил сайту телеканала «Звезда» Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

«Если там что-то произошло и это привело к срыву поставленной британской лодке задачи, значит, цели, которые были у российских подводных сил, оказались достигнуты», - сказал он.

По его словам, дизельные подводные лодки типа «Варшавянка» имеют основной характеристикой скрытность.

«Они слышат противника на большом расстоянии, а сами остаются незаметными и способны выходить на позицию для возможности применения того или иного вида оружия», - добавил эксперт.

Ранее газета The Times сообщила о том, что российские дизель-электрические «Варшавянки» загоняли британскую подлодку «Эстьют», когда она направлялась к берегам Сирии для нанесения ударов в составе западной коалиции.

В результате многочисленных маневрирований английская субмарина так и не смогла принять участие в ракетной атаке на Арабскую Республику.