Лучшие разведчики РФ определят «Отличника войсковой разведки»
Военнослужащие РФ начали подготовку ко всеармейскому конкурсу.
Российские военные начали подготовку ко всеармейскому конкурсу «Отличник войсковой разведки». Окружной этап проходит в Таджикистане.
Разведчикам в полной боевой экипировке необходимо преодолеть полосу препятствий, захватить многоэтажное здание и эвакуировать раненых.
На завершающем этапе бойцам нужно совершить десятикилометровый марш-бросок по горам и преодолеть в противогазах и защитных костюмах зараженный участок местности.