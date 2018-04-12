Лучшие разведчики РФ определят «Отличника войсковой разведки»

Российские военные начали подготовку ко всеармейскому конкурсу «Отличник войсковой разведки». Окружной этап проходит в Таджикистане.

Разведчикам в полной боевой экипировке необходимо преодолеть полосу препятствий, захватить многоэтажное здание и эвакуировать раненых.

На завершающем этапе бойцам нужно совершить десятикилометровый марш-бросок по горам и преодолеть в противогазах и защитных костюмах зараженный участок местности.