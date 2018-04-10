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Комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» уничтожили «противника» прицельным огнем на полигоне Капустин Яр

Константин Тигров
08:08 10.04.2018
Зенитчики Южного военного округа совершенствовали свое мастерство на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

На полигоне Капустин Яр прошли учения зенитчиков.

Дивизион мотострелковой бригады совершает трехсоткилометровый марш-бросок. На всем пути военных ждут тренировки. Расчетам комплексов «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» необходимо прикрыть колонну от воздушного нападения.

Затем зенитчики переходят в наступление и уничтожают противника прицельным огнем. Полевой выход продлится до середины апреля. В учениях задействованы больше ста военных и тридцать единиц техники.

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