Комплексы «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» уничтожили «противника» прицельным огнем на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр прошли учения зенитчиков.

Дивизион мотострелковой бригады совершает трехсоткилометровый марш-бросок. На всем пути военных ждут тренировки. Расчетам комплексов «Стрела-10», «Тунгуска» и «Верба» необходимо прикрыть колонну от воздушного нападения.

Затем зенитчики переходят в наступление и уничтожают противника прицельным огнем. Полевой выход продлится до середины апреля. В учениях задействованы больше ста военных и тридцать единиц техники.