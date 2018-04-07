Боевики усилили минометный обстрел Дамаска: есть погибшие

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб, Латакия, Хомс и Деръа.

Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Этот населенный пункт удерживается незаконным вооруженным формированием «Джейш аль-Ислам». Радикальная часть боевиков под руководством нового главаря Абу Кусая нарушают выполнение ранее достигнутых договоренностей, блокируя выход мирных жителей, боевиков и членов их семей из города Дума по предоставленному гуманитарному коридору, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

Вчера обстановка в городе Дума резко обострилась. За последние сутки экстремисты возобновили боевые действия против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

Боевики запрещенной в РФ группировки «Джейш аль-Ислам» предприняли атаки на позиции правительственных войск, возобновили минометные и ракетные обстрелы Дамаска. За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло семь и ранено 42 мирных жителей. Интенсивность обстрелов усиливается.

При этом местное население используется ими в качестве «живого щита». Известны случаи проведения акций устрашений с расстрелом протестующих мирных жителей, выступавших за выход бандитов из Думы.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям, люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 75 сирийцам, в том числе 15 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 622 человека, в провинции Хомс 169 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 359 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Эд-Духур вернулось 517 человек с личным имуществом.