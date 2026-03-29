ПВО сбили 203 беспилотника над Россией за прошедшую ночь

Вражеские дроны пытались атаковать 20 регионов РФ.
29-03-2026 07:50
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства ПВо уничтожили 203 украинских беспилотника за прошедшую ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течении прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Дроны противника совершили налет на 20 регионов страны: Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Пензенскую, Псковскую, Ростовскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.

Кроме того, часть БПЛА была уничтожена над акваторией Черного моря. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники ВСУ совершили налет на порт Усть-Луга в Ленинградской области. В результате была повреждена инфраструктура.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #бпла #ВСУ
